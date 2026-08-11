प्रतियोगिताओं में मेधावियों ने दिखाया अपना कमाल, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत
चित्रकूट में 'मेरा युवा भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय में नशामुक्त युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे पेंटिंग, स्लोगन, और कविता में युवाओं ने भाग लिया। विजेताओं को प्रमाणपत्र और पुरस्कार दिए गए। पहले स्थान पर रहने वाले युवा लखनऊ में राज्य प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
चित्रकूट, संवाददाता। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से मेरा युवा भारत के तहत गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय बेड़ीपुलिया में जनपद स्तरीय नशामुक्त युवा-फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें पेंटिंग, स्लोगन, रील तथा कविता आदि प्रतियोगिताएं हुई। जिनमें युवाओं ने सहभागिता कर अपने हुनर का प्रदर्शन किया।रील में आयुष सेन प्रथम, निखिल वर्मा द्वितीय, मुकेश तृतीय, स्लैम पोएट्री में खुशी प्रथम, कंचन द्वितीय, वीरेंद्र तृतीय, पेंटिंग में आवेश प्रथम, हर्षिता द्वितीय, अनुज तृतीय, स्लोगन प्रतियोगिता में मालती प्रथम, शालिनी द्वितीय व प्राची ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र, मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
प्रथम स्थान हासिल करने वाले विजेताओं को जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा। राज्य स्तर में चयन होने पर वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। नशामुक्त युवा की थीम पर समूह नृत्य, नुक्कड़ नाटक, संगीत गायन, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के दौरान आयोजित होगी। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डा राजेश पाल, निर्णायक मंडल में शामिल डा सीमा, डा वंश, डा नीरज गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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