राजगीर युवा महोत्सव में नालंदा कॉलेज के छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन
राजगीर में आयोजित युवा महोत्सव में नालंदा कॉलेज के छात्रों ने नशामुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी बनकर नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, गायन समूह और नृत्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्राचार्य सुनीता सिन्हा ने बताया कि कॉलेज ने गायन में प्रथम, नुक्कड़ नाटक में तथा नृत्य प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया।
नशामुक्ति कार्यक्रम : राजगीर युवा महोत्सव में नालंदा कॉलेज के छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, गायन समूह व नृत्य प्रतियोगिताओं में दिखायी प्रतिभा फोटो : नालंदा कॉलेज : राजगीर यूवा महोत्सव में सोमवार को विजेता प्रतिभागी व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। नशामुक्ति जागरूकता अभियान के तहत राजगीर में सोमवार को युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। नालंदा कॉलेज के प्रतिभागियों ने नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, गायन समूह व नृत्य प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया। प्राचार्य सुनीता सिन्हा ने बताया कि इस कॉलेज के प्रतिभागी समूह गायन में प्रथम, नुक्कड़ नाटक में तो नृत्य समूह में तृतीय स्थान हासिल की।
चित्रकला प्रतियोगिता में प्रिया गुप्ता ने बाजी मारी। विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, व मेडल देकर सम्मानित किया गया है। एनएसएस समन्वयक डॉ. सरवदा कश्यप व डॉ़ संगीता कुमारी ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। समूह गायन में संजना सिन्हा, सुधांशु कुमार, रितु कुमारी, गोविंदा कुमार, विक्रांत कुमार व विक्रम जैक, नुक्कड नाटक की टीम में अविनाश कुमार, नेहा कुमारी, मिकी कुमारी, सिमरन कुमारी, नैन्सी कश्यप, प्रभाकर कुमार, लव कुमार, ईशांत सिन्हा व राजा तो समूह नृत्य समूह में रिया प्रियंशु, अन्वेषा रानी, स्वरा, अंजलि कुमारी व सलोनी कुमारी ने बेहतर प्रदर्शन किया। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)
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