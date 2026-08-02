युवा कलाकारों ने मंच पर जीवंत की भारत की सांस्कृतिक विरासत
रांची में आयोजित दो दिवसीय युवा कलोत्सव-2026 का समापन हुआ। युवा कलाकारों ने लोक व शास्त्रीय संगीत, नृत्य और रंगमंच की शानदार प्रस्तुतियाँ दीं। समारोह में कला-रसिकों की भीड़ रही और दर्शकों ने कलाकारों की सराहना की। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति और सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर ने कार्यक्रम की महत्ता पर बल दिया।
रांची, विशेष संवाददाता। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संस्था संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली और रांची विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय युवा कलोत्सव-2026, का रविवार को समापन हुआ। आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समापन समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा कलाकारों ने लोक व शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, जनजातीय लोकनृत्य और रंगमंच की मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की समृद्ध व बहुरंगी विरासत का जीवंत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान सभागार कला-रसिकों से खचाखच भरा रहा और प्रत्येक प्रस्तुति को दर्शकों ने भरपूर सराहना दी। समारोह में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रो सारंग मेढ़ेकर और सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर डीबी लाटा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण में ऐसे आयोजनों की महत्ता पर बल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत युवा सरोद वादक शुभ ज्योति सेन (हावड़ा) की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित सरोद वादन से हुई। उनकी सुरमयी प्रस्तुति ने पूरे सभागार में शास्त्रीय संगीत का गंभीर, आध्यात्मिक और भावपूर्ण वातावरण निर्मित कर दिया। रागों की मधुर अभिव्यक्ति और तकनीकी दक्षता ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
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