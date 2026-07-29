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कटिहार : स्कूल कॉलेज बनेंगे माय भारत के सेंटर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कटिहार में युवाओं को केंद्र सरकार के माय भारत पोर्टल से जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान अभियान का केंद्र बनेंगे। शिक्षा विभाग ने पंजीकरण कराने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण, स्वयं सेवा और सरकारी अधिकारियों से जोड़ना है।

कटिहार : स्कूल कॉलेज बनेंगे माय भारत के सेंटर

कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। जिले के अधिक से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के माय भारत पोर्टल से जोड़ने के लिए अब स्कूल कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान अभियान का केंद्र बनेंगे । शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर पंजीकरण कराने की रणनीति तैयार की है। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण स्वयं सेवा नेतृत्व विकास और विभिन्न सरकारी अफसर से जोड़ना है।

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