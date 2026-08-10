मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में छात्र हुए प्रोत्साहित
काशीपुर में उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संदेश के साथ छात्रों को एक विकसित उत्तराखंड के लिए प्रेरित किया गया। निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों को उनके सपनों के उत्तराखंड पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया।
काशीपुर। उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज में सोमवार को मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य बृजेश कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पाती का संदेश पढ़कर छात्रों को सुनाया। पाती में कहा गया कि मुख्यमंत्री धामी ऐसे उत्तराखंड की कल्पना कर रहे हैं, जहां हर युवा के सपने को उड़ान मिले, हर प्रतिभा को अवसर मिले और सभी का भविष्य उज्ज्वल एवं सुरक्षित हो। छात्रों के ज्ञान, संस्कार और प्रतिभा के बल पर उत्तराखंड और देश के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहता है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मेरे सपनों का उत्तराखंड एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण विषय पर आधारित निबंध प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी छात्रों को दी।
यहां नोडल अधिकारी मुकेश मिश्रा, मेजर मुनीशकांत शर्मा, महेश चंद्र आर्या, मनोज कुमार शर्मा, विजयपाल सिंह चौहान, कौशलेश गुप्ता, जयदीप सिंह, रमेश कुमार पांडेय आदि रहे।
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