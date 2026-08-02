सुमित्रा महिला महाविद्यालय में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया और नशा मुक्ति की शपथ ली। प्राचार्या डॉ. शोभा सिंह ने युवाओं की ऊर्जा की महत्वता पर जोर दिया।

युवा के लिए ----- उल्लास युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है सुमित्रा कॉलेज में छात्राओं ने ली नशामुक्ति की शपथ फोटो संख्या- 06, कैप्सन- रविवार को सुमित्रा महिला कॉलेज में नशामुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान में शामिल छात्राएं। डुमरांव संवाद सूत्र।

नशामुक्ति अभियान का शुभारंभ सुमित्रा महिला महाविद्यालय डुमरांव में रविवार को मेरा युवा भारत के तत्वावधान में खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय परिवार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी संबोधन को सामूहिक रूप से सुना और नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने नशा मुक्ति की शपथ लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शोभा सिंह ने की।

युवाओं की ऊर्जा की महत्वता उन्होंने संबोधन में कहा कि युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, सेवा और नैतिक मूल्यों को अपनाएं, तो विकसित भारत का लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं से अपने परिवार और समाज में भी नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में शामिल लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के पदाधिकारी प्रो. शंभू नाथ शिवेंद्र, डॉ. संजय कुमार सिंह, डॉ. सुभाष चंद्रशेखर के अलावा स्वयंसेविकाओं में नित्य कुमारी, शिखा कुमारी, सुप्रिया कुमारी, नंदनी कुमारी, आशा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, प्रीति कुमारी, श्वेता कुमारी, चंचल कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रियांशी कुमारी, पूजा कुमारी, ज्योति कुमारी, निधि कुमारी, बेबी कुमारी, नेहा कुमारी, पलक कुमारी, रुबी कुमारी, अर्चना कुमारी, तन्नू कुमारी, निशा कुमारी, सावित्री, करीना सिंह, निधि गुप्ता, बसंती कुमारी, खुशी कुमारी, जयलक्ष्मी, काजल कुमारी थीं। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)