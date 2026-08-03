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16 को होगी युवा चेतना कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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तुलसीपुर में 16 अगस्त को गायत्री शक्ति पीठ में युवा चेतना कार्यशाला आयोजित होगी। यह कार्यक्रम युवाओं को नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करेगा। विशेषज्ञ सात विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। कार्यशाला का मुख्य संदेश स्वस्थ और सशक्त युवा से राष्ट्र का निर्माण है।

16 को होगी युवा चेतना कार्यशाला

तुलसीपुर। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 16 अगस्त को गायत्री शक्ति पीठ तुलसीपुर में युवा चेतना कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं में नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है। इस दौरान साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, व्यसनमुक्ति, नारी जागरण, युग निर्माण व स्वावलंबन जैसे सात प्रमुख विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। आयोजकों ने बताया कि स्वस्थ युवा, सशक्त राष्ट्र, शालीन युवा, श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवा, संपन्न राष्ट्र तथा सेवाभावी युवा, सुखी राष्ट्र कार्यशाला का मुख्य संदेश है।

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कार्यक्रम में अधिक से अधिक युवाओं से सहभागिता की अपील की गई है, ताकि वे समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें।

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