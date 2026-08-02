कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशामुक्ति का दिया संदेश
गोण्डा के एलबीएस डिग्री कॉलेज में 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत' कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर जितेंद्र सिंह और अन्य ने नशामुक्ति पर जोर दिया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेता छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई डॉक्टरों ने भी सहयोग दिया।
गोण्डा। शहर के एलबीएस डिग्री कॉलेज के ललिता शास्त्री सभागार में प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर जितेंद्र सिंह के निर्देशन में नशा मुक्त युवा विकसित भारत कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा ने नशाग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। डॉ. रेखा शर्मा ने नशे के दुष्परिणाम बताए। भाषण प्रतियोगिता में मानसी सिंह, संदीप तिवारी, मोहम्मद जैद और पोस्टर प्रतियोगिता में मेहविश मिराज, राज और कमलवासनी तिवारी विजेता रहे। निर्णायक डॉ. चमन कौर, डॉ. संतोष श्रीवास्तव व डॉ. मनोज मिश्रा रहे। संचालन डॉ. अमित शुक्ला तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. चमन कौर ने किया।
कार्यक्रम में डॉ. पवन सिंह, डॉ. परवेज आलम, डॉ. दिलीप शुक्ला, डॉ. दलीप सिंह, डॉ. संजय कुमार, डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव व डॉ. अमित दुबे का सहयोग रहा।
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