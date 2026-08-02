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युवाओं को सशक्त बनाने को लेकर की जा रही है बैठक :सौरभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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पेटरवार में 'मेरा युवा भारत' के तहत युवा मंडल की बैठक हुई। पूर्व मुखिया पंकज सिन्हा की अध्यक्षता में, जिला युवा कार्यक्रम पदाधिकारी सौरभ कुमार ने युवाओं को विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को भारत युवा पोर्टल से जुड़ने की अपील की ताकि वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों को समझ सकें।

युवाओं को सशक्त बनाने को लेकर की जा रही है बैठक :सौरभ

पेटरवार, प्रतिनिधि। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में रविवार को पेटरवार, कसमार के युवा मंडल की एक बैठक पूर्व मुखिया सह ज्ञान विज्ञान समिति के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर मुख्यरूप से जिला युवा कार्यक्रम पदाधिकारी सौरभ कुमार मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को समस्त विकास कार्यक्रमों को बारीकी से बताया। उन्होंने कहा कि भारत युवा पोर्टल के माध्यम से देश में चल रहे युवा विकास कार्यक्रमों को देख सकते हैं, इसके लिए इस पोर्टल पर लॉगिंग कर जुडना होगा। कहा कि बोकारो के युवा मंडल के गठन प्रक्रिया का कार्य करते हुए उसे सशक्त बनाने के लिए प्रखंड स्तरीय बैठक कर रहे हैं ,ताकि युवाओं को माय भारत के कार्यक्रम समझ में आये।

बैठक को पंकज कुमार सिन्हा, राम किशोर शर्मा, सुनीता देवी, पुष्पा देवी, जब्बार अंसारी, घनश्याम शर्मा ने भी अपनी बात रखी। इस मौके पर वीरेंद्र ठाकुर, रमेश कुमार मुंडा, वीरेंद्र महतो, राकेश शर्मा, प्रभात कुमार, खुशबू कुमारी, खुशी कुमारी, कोमल कुमारी, ओम कुमार, अनिल कुमार टैगोर, राहुल तिवारी, उदित मरांडी, पलक रानी,लक्ष्मी कुमारी अनूप कुमार टैगोर सहित अन्य मौजूद रहे।

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