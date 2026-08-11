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युवा सपनों को हकीकत में बदलकर बना रहे अपनी अलग पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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आज के युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रहे हैं। कुछ युवा एंकरिंग से इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में पहुंचे, जबकि अन्य ने शिक्षा के माध्यम से बच्चों का भविष्य संवारने का कार्य किया। उनके प्रयासों से यह संदेश मिलता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रयास से मंजिल पाई जा सकती है।

युवा सपनों को हकीकत में बदलकर बना रहे अपनी अलग पहचान

आज के युवाओं की सोच बिलकुल की अलग है। वह छात्र जीवन से ही भविष्य की प्लानिंग शुरू कर दे रहे हैं। अपनी प्रतिभा, मेहनत और जज्बे के दम पर शहर के कई युवा अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। किसी ने मंच पर एंकरिंग से शुरुआत कर इवेंट मैनेजमेंट को अपना मुकाम बनाया तो किसी ने शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद शिक्षा को अपना हथियार बनाकर बच्चों का भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया। वहीं, किसी ने अभिनय के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई की राह पकड़ी तो किसी ने छोटे पर्दे से भोजपुरी फिल्मों तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

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अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ऐसे ही युवाओं की कहानी, जिन्होंने मुश्किलों भरे रास्तों को बाधा नहीं बनने दिया और अपनी मेहनत से नई राह बनाई। इनकी सफलता न सिर्फ युवाओं के सपनों को उड़ान देती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास से मंजिल हासिल की जा सकती है।

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