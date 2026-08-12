रालोद की बैठक में एक बूथ दस यूथ पर मंथन
टूंडला में राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई, जिसमें आचार्य राजवीर सिंह की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ पर 10 युवा तैनात करने की योजना पर चर्चा की गई। युवा जिलाध्यक्ष अमर सिंह पचहरे ने संचालन किया। जिलाध्यक्ष देशराज सिंह ने संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
टूंडला में राष्ट्रीय लोकदल की आयोजित बैठक में एक बूथ दस यूथ को प्रभावी ढंग से लागू करने को चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता आचार्य राजवीर सिंह ने की तथा संचालन युवा जिलाध्यक्ष अमर सिंह पचहरे ने किया। जिलाध्यक्ष देशराज सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत करना है तो पहले संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। आगामी विधान सभा के चुनाव को देखते हुए हर बूथ पर हमें कम से कम 10 युवाओं की तैनाती करनी होगी। जिससे पार्टी अपने बूथों की रक्षा कर सके।
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