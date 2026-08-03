युवाओं का संस्कारित और चरित्रवान होना जरूरी

लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने प्रधानमंत्री के 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' संकल्प अभियान की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए युवाओं का चरित्रवान, संस्कारित और नशामुक्त होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे संकल्पों का आह्वान करते हैं, जो राष्ट्रहित से जुड़े होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसी तरह विभिन्न जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया गया है। अब 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा वर्ग स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार होगा। भारत की करीब 65 प्रतिशत आबादी युवा है और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से देशभर के एक करोड़ युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का हर कार्य समाज और राष्ट्र पर प्रभाव डालता है। इसलिए उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के आह्वान और जनभागीदारी के कारण देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है。