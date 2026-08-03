युवाओं का संस्कारित और चरित्रवान होना जरूरी
असम के राज्यपाल लक्ष्मण दास आचार्य अपने भांजा के रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए रविवार की दोपहर को लालगंज स्थित एक मैरेज हाल में आए। यहां आने
लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने प्रधानमंत्री के 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' संकल्प अभियान की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए युवाओं का चरित्रवान, संस्कारित और नशामुक्त होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे संकल्पों का आह्वान करते हैं, जो राष्ट्रहित से जुड़े होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसी तरह विभिन्न जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया गया है। अब 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा वर्ग स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार होगा। भारत की करीब 65 प्रतिशत आबादी युवा है और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से देशभर के एक करोड़ युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का हर कार्य समाज और राष्ट्र पर प्रभाव डालता है। इसलिए उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के आह्वान और जनभागीदारी के कारण देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है。
राज्यपाल के भांजे के रिंग सेरेमनी में हुए शरीक
असम के राज्यपाल लक्ष्मण दास आचार्य रविवार दोपहर अपने भांजे की रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए लालगंज पहुंचे। यहां एक मैरेज हाल में आयोजित समारोह में उन्होंने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ शिरकत की। आगमन पर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि परिजनों ने बुके भेंटकर स्वागत किया। करीब चार घंटे तक कार्यक्रम में रहने के बाद वह शाम को सड़क मार्ग से वाराणसी के बाबतपुर के लिए रवाना हो गए।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारी
राज्यपाल के भांजे पीडीडीयू नगर निवासी डॉ. विवेक वर्मा का विवाह लालगंज कस्बे के हनुमानगढ़ी निवासी ज्योत्सना कश्यप के साथ तय हुआ है। इसी सिलसिले में आयोजित रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए राज्यपाल रविवार को दोपहर करीब ढाई बजे लालगंज पहुंचे।
कार्यक्रम के दौरान उपजिलाधिकारी लालगंज नेहा मिश्रा, एसपी सिटी मधुबन सिंह, क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडेय, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर विजय सिंह, नायब तहसीलदार लालगंज कनक सिंह, रानी की सराय के प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय, देवगांव के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह समेत अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
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