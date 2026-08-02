युवाओं की भूमिका सबसे अहम: मंडाविया
फरीदाबाद में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कहा कि युवा राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए स्वस्थ, सशक्त और जागरूक युवाओं की आवश्यकता बताई। यह अभियान एक ऐतिहासिक जन-आंदोलन है।
फरीदाबाद, संवाददाता। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में स्वस्थ, सशक्त और जागरूक युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान’ के मौके पर मंडाविया ने कहा कि यह अभियान एक ऐतिहासिक जन-आंदोलन है, जिसका मकसद विकसित भारत के निर्माण की दिशा में युवाओं की शक्ति को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि केवल स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं को अमृत काल के दौरान राष्ट्र-निर्माण का सारथी बताया है।
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