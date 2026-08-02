विकसित भारत के लिए युवाओं को स्वस्थ, जागरूक व नशामुक्त रहना होगा
विकसित भारत के लिए युवाओं को स्वस्थ, जागरूक व नशामुक्त रहना होगा विकसित भारत के लिए युवाओं को स्वस्थ, जागरूक व नशामुक्त रहना होगा
गया कॉलेज में रविवार को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ‘नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत’ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के लिए देशभर के चयनित 125 शिक्षण संस्थानों में से एक गया कॉलेज में भी आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव जुड़े। छात्रों से संवाद किया। दूसरे कॉलेजों के साथ गया कॉलेज के विद्यार्थियों ने पीएम के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त होगा। एक नशामुक्त युवा केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति का आधार बनता है। पीएम ने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने व समाज को भी नशामुक्त बनाने का आह्वान किया।
नशा मुक्ति अभियान चलाकर जागरूक करना होगा: वीसी
कार्यक्रम में शामिल बतौर मुख्य मविवि के कुलपति प्रो. दिलीप कुमार केसरी ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से गांव-गांव और मोहल्लों में नशा मुक्ति अभियान चलाकर समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। कुलपति ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्राचार्य प्रो. सतीश सिंह चंद्र वकार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार मिश्र को सम्मानित किया ।
गया कॉलेज का ऐतिहासिक अवसर
प्राचार्य प्रो. सतीश सिंह चंद्र ने कहा कि गया कॉलेज के लिए यह अत्यंत गौरव और ऐतिहासिक अवसर है कि प्रधानमंत्री ने सीधे यहाँ के विद्यार्थियों से संवाद किया। यह उपलब्धि महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। उन्होंने सभी विद्यार्थी व शिक्षकों को नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी दिलाया। कुलसचिव प्रो. विनोद कुमार मंगलम ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजेश कुमार मिश्र ने किया।
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