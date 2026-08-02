युवा नशामुक्त होकर राष्ट्र निर्माण में दें योगदान
मुजफ्फरपुर में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत तिरहुत कॉलेज ऑफ एजुकेशन में संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री रमा निषाद ने कहा कि नशामुक्त युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान कर विकसित भारत का सपना साकार कर सकते हैं। सभी उपस्थित प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के मेरा युवा भारत एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत तिरहुत कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रविवार को संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था।मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा एवं कल्याण विभाग की मंत्री रमा निषाद ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा नशामुक्त होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देगा।
कार्यक्रम में निशांत सिहारा उप विकास आयुक्त, अभिजीत कुमार चौधरी निदेशक, डीआरडीए, चंदेश्वर पांडेय, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मेरा युवा भारत अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनीष कुमार संयुक्त सचिव तिरहुत कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने किया। मंच संचालन विनीत कर रहे थे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. शक्तिवान सिंह, जिला एनएसएस नोडल अधिकारी रंजन कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई।
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