नशा मुक्त भारत के लिए विद्यार्थियों ने ली शपथ
गोरखपुर में शनिवार को गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ महाविद्यालय में प्रधानमंत्री के नशा मुक्ति अभियान के तहत युवा शक्ति संबोधन और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य ने छात्रों को नशामुक्त जीवन का संकल्प दिलाया। छात्रों और शिक्षकों ने नशामुक्त भारत के निर्माण की शपथ ली और जनजागरूकता फैलाने का संकल्प किया।
गोरखपुर, निज संवाददाता। गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर में शनिवार को प्रधानमंत्री के नशा मुक्ति अभियान के तहत युवा शक्ति संबोधन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. अरविन्द कुमार चतुर्वेदी ने छात्र-छात्राओं को नशामुक्त जीवन का संकल्प दिलाते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के साथ राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से नशामुक्त भारत के निर्माण की शपथ ली और समाज में जनजागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। संचालन आधुनिक विभागाध्यक्ष आचार्य बृजेश मणि मिश्र ने किया। इस अवसर पर डॉ. रोहित कुमार मिश्र, डॉ. अभिषेक पाण्डेय, डॉ. दिग्विजय शुक्ल, डॉ. प्रांगेश कुमार मिश्र सहित शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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