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युवा देश की सबसे बड़ी ताकत : प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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प्रतापगढ़ में आयोजित सम्राट युवा संवाद और कवि सम्मेलन में युवाओं की शक्ति, रोजगार और सामाजिक सहभागिता पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक राजेंद्र मौर्य ने किया। महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने युवाओं की सकारात्मक सोच और उनके योगदान पर जोर दिया। कवि सम्मेलन में विभिन्न कलाकारों ने प्रदर्शन किया।

युवा देश की सबसे बड़ी ताकत : प्रतिभा
युवा देश की सबसे बड़ी ताकत : प्रतिभा

प्रतापगढ़, संवाददाता। शहर के श्री हरि पैलेस में रविवार को आयोजित सम्राट युवा संवाद और कवि सम्मेलन में युवाओं की शक्ति, रोजगार, नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन, बुद्ध वंदना और त्रिशरण पाठ के साथ हुआ। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके सकारात्मक विचार ही समाज औ राष्ट्र की दिशा तय करते हैं।

उन्होंने गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम में रोजगार, कौशल विकास और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर भी विचार-विमर्श हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में योगेश मौर्य उपस्थित रहे। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे, कुंडा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीपी मौर्य तथा महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष स्नेहा शुक्ला ने भी युवाओं को प्रेरित किया। कवि सम्मेलन में शैलेन्द्र सागर, संजय कमेडियन, अभिजीत एंकर और संदीप सम्राट ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। कार्यक्रम में इंजीनियर राम अचल मौर्य, आलोक कुशवाहा, सुनील कुमार मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, संतोष कुमार मौर्य एडवोकेट, डॉ. पंकज कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन अभिजीत मौर्य ने किया।

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