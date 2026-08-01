'कॉफी विद जेन ज़ी' में युवाओं को दिया गया नकल विरोधी कानून का संदेश
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हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। 'कॉफी विद जेन ज़ी' कार्यक्रम के दौरान शनिवार को युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने नकल विरोधी कानून की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर सख्त कानूनी शिकंजा कस दिया है। विकास भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) कानून को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसके तहत पेपर लीक गिरोहों और उनके सहयोगियों के लिए 10 वर्ष तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का प्रावधान है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस कड़े कानून से परीक्षा प्रणाली पर युवाओं का भरोसा बढ़ेगा। कार्यक्रम की संयोजक गीता कुंवर ने अनुशासन और परिश्रम के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता अमीषा, सागर मेहता, सौरभ समूह, योगिता, पंकज, निधि ढोभाल, मनीष जोशी, गुंजीता को शानदार प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में जेन ज़ी और बच्चे मौजूद रहे।
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