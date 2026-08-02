युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत का संकल्प

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत रविवार को डॉ.भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री...

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत रविवार को डॉ.भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह तथा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य अपने संबोधन में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश का युवा तन और मन से स्वस्थ तथा नशे से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। यह अभियान केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि अगले 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इसके माध्यम से प्रत्येक रविवार खेल, संस्कृति, योग, ध्यान, सेवा तथा जन-जागरूकता गतिविधियों के जरिए नशा मुक्त भारत का संदेश घर-घर तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नशा मुक्त दिल्ली के निर्माण के लिए निरंतर जन-जागरूकता अभियान चला रही है।

युवाओं के लिए संदेश इस अवसर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य केवल नशे से दूर रहने का संदेश देना नहीं, बल्कि युवाओं में ऐसा आत्मविश्वास और संकल्प DEVELOP करना है कि नशा उन्हें कभी स्पर्श भी न कर सके। यदि देश का युवा दृढ़ संकल्प कर ले तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह किया कि प्रत्येक व्यक्ति कम-से-कम 100 लोगों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुँचाने का संकल्प ले, जिससे यह अभियान एक व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर सके।