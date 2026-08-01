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दो से नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान की होगी शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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पेज युवा के लिएसदर प्रखंड के महदह स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 02 अगस्त यानी रविवार को मेरा युवा भारत और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ...

दो से नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान की होगी शुरुआत

पेज युवा के लिए बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर प्रखंड के महदह स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 02 अगस्त यानी रविवार को मेरा युवा भारत और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ होगा। इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार, यह अभियान देशभर के युवाओं को नशे के विरुद्ध एक सशक्त जनआंदोलन से जोड़ने और विकसित भारत-2047 के संकल्प में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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अभियान का उद्देश्य

अभियान का उद्देश्य युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जनजागरूकता उत्पन्न करना, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। जिला युवा अधिकारी संजना वत्स ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, युवा स्वयंसेवक, एनसीसी, एनएसएस, मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में युवा सहभागिता करेंगे।

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कार्यक्रम की विशेषताएँ

कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्त भारत-विकसित भारत का संकल्प दिलाया जाएगा। वहीं समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संदेश दिया जाएगा। अभियान के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि एक सशक्त, स्वस्थ और जागरूक युवा शक्ति ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी आधारशिला है। जिले के सभी युवाओं, शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं तथा नागरिकों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस जन अभियान को सफल बनाने की अपील की गई है। बताया कि यह अभियान युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के साथ-साथ समाज में नशे के विरुद्ध एक मजबूत जनचेतना विकसित करेगा。

सामान्य प्रश्न

नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ कब होगा?
यह अभियान 02 अगस्त को होगा।
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