युवाओं ने लिया नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाकर विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन मेरा युवा भारत (माय भारत) द्वारा रविवार को देशव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसी क्रम में पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में जिला प्रशासन, मेरा युवा भारत, पूर्णिया तथा पूर्णिया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, स्वयंसेवकों एवं विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार थे, जबकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विवेकानंद एवं अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) राज कुमार गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।