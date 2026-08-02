युवाओं ने लिया नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प
भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत 'मेरा युवा भारत' द्वारा रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने सामूहिक शपथ ली।
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाकर विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन मेरा युवा भारत (माय भारत) द्वारा रविवार को देशव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसी क्रम में पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में जिला प्रशासन, मेरा युवा भारत, पूर्णिया तथा पूर्णिया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, स्वयंसेवकों एवं विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार थे, जबकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विवेकानंद एवं अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) राज कुमार गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का उद्देश्य:
......शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम:
नशे के प्रभाव:
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, समाज और देश के विकास पर भी नकारात्मक असर डालता है। इसलिए युवाओं को जागरूक कर नशे के खिलाफ व्यापक सामाजिक अभियान चलाना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के समापन पर मेरा युवा भारत पूर्णिया की उप निदेशक अंजली कुमारी ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, स्वयंसेवकों तथा आयोजन में सहयोग देने वाले संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवकों, शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता रही.
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