‘युवा नशे से दूर रहकर समाज निर्माण में दें योगदान’
मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन प्रसारित किया गया। छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
मोतिहारी। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रविवार को “नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान” के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त रहने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ। इसमें संस्थान के नव-नामांकित प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्र- छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया।
मुख्य वक्ताओं के विचार
संस्थान के प्राचार्य डॉ. नवनीत कुमार ने कहा कि युवा देश की शक्ति हैं और उन्हें नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहकर एक स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में संस्थान के प्रमुख संकाय सदस्यों डॉ. शैलेश रंजन कुमार (सहायक प्राध्यापक, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग),प्रो. आशुतोष कुमार (सहायक प्राध्यापक, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग),डॉ. पूजा प्रियदर्शिनी (सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग) की प्रमुख भूमिका रही। कार्यक्रम का समापन जीपीएस लोकेशन और टाइमस्टैम्प युक्त फोटोग्राफी एवं प्रलेखन के साथ हुआ।
सामान्य प्रश्न
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