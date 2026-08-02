‘युवा नशे से दूर रहकर समाज निर्माण में दें योगदान’

​मोतिहारी। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रविवार को “नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान” के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त रहने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करना था। ​संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ। इसमें संस्थान के नव-नामांकित प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्र- छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया।