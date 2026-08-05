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तालाब में डूबकर युवक की मौत, परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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तहसील संभल के रजाकपुर गांव में तालाब में डूबने से रंजीत की मौत हुई। इसके बाद पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी की स्वीकृति से राहत राशि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सहायता मृतक के आश्रितों को समय पर उपलब्ध कराने की शासन की नीति के अनुसार है।

तालाब में डूबकर युवक की मौत, परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद

तहसील संभल क्षेत्र के गांव रजाकपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार को राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) के तहत चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी डॉ. अंकित खंडेलवाल की स्वीकृति के बाद राहत राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गांव रजाकपुर निवासी रंजीत पुत्र रामरतन सिंह (38) की 5 अगस्त को तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की। उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार की एसडीआरएफ/एनडीआरएफ गाइडलाइन के अनुसार मृतक के आश्रितों को चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता का प्रावधान है।

इसी के तहत जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद मृतक की पत्नी पूनम के पक्ष में चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गई है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. अंकित खंडेलवाल ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आपदा प्रभावित परिवारों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार को तत्काल राहत मिल सके।

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