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नृत्य और संगीत के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान' के तहत एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और विकसित भारत–2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

नृत्य और संगीत के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश

धनबाद, विशेष संवाददाता। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में मेरा युवा भारत धनबाद ने बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद व राष्ट्रीय सेवा योजना, बीबीएमकेयू के समन्वय से बुधवार को नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत जिलास्तरीय सांस्कृतिक एवं नवाचार प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशा व मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, समाज में नशा मुक्ति के प्रति सकारात्मक वातावरण विकसित करना तथा राष्ट्र निर्माण के जन अभियान से जोड़ते हुए विकसित भारत–2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। फोक सॉन्ग (समूह), फोक डांस (समूह), नुक्कड़ नाटक (समूह), भाषण (डिक्लेमेशन), स्लैम पोएट्री, स्लोगन लेखन, शॉर्ट फिल्म/रील निर्माण तथा पेंटिंग का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न विद्यालय व महाविद्यालयों के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रो (डॉ.) राम कुमार सिंह ने किया। युवाओं से नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए व्यापक जन-जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। विकसित भारत–2047 के संकल्प को साकार करने में युवाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सक्रिय योगदान देने का संकल्प दिलाया। निर्णायक मंडल की ओर से घोषित परिणामों के अनुसार फोक डांस (समूह) में जेके सिन्हा स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फोक सॉन्ग (समूह) में धनबाद म्यूज़िक ग्रुप तथा नुक्कड़ नाटक (समूह) में एसएसएलएनटी के प्रतिभागियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकल प्रतियोगिताओं में भाषण (डिक्लेमेशन) में निहारिका श्रीवास्तव, स्लैम पोएट्री में शुभम कुमार झा, पेंटिंग में जया राज महतो, स्लोगन लेखन में क्षम राजन तथा शॉर्ट फिल्म/रील निर्माण में वैभव सिन्हा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

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