युवक की संदिग्ध हालात में मौत, उत्पाद पुलिस पर मारपीट का आरोप

नवादा जिले के नारदीगंज में युवक मुंद्रिका मांझी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने उसे पीटा। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर टीम भेजी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

नवादा जिले के नारदीगंज में शनिवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के इचुआ गांव में शाम की बतायी जा रही है। मृतक 30 वर्षीय मुंद्रिका मांझी नंदपुर गांव के स्व.कुलो मांझी का पुत्र था। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में छापेमारी करने आयी उत्पाद व मद्य निषेध विभाग की टीम के जवानों द्वारा उसे लाठी-डंडे से पीटा गया। जिससे उसकी शाम में मौत हो गयी। घटना की सूचना पर आसपास के गांवों के लोगों की वहां भारी जुट गयी। घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस बीच ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना नारदीगंज पुलिस को दी गयी और वाहन भेजने का अनुरोध किया गया। नारदीगंज थानाध्यक्ष राजेश कुमार द्वारा तत्काल इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गयी।

घटना की जानकारी घटनास्थल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में होने व रात हो जाने के कारण इलाके में तनाव के मद्देनजर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस फोर्स के साथ पदाधिकारियों की टीम घटनास्थल की ओर भेजी जा रही है।

छापेमारी के लिए गई थी उत्पाद टीम बताया जाता है कि देसी शराब की बिक्री व शराब की भट्ठी की सूचना पर उत्पाद व मद्य निषेध विभाग की नवादा की टीम उस इलाके में दोपहर बाद 3-3:30 बजे के करीब गयी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान मृत युवक मुंद्रिका मांझी गांव में शराब पी रहा था। जिसे देखकर उत्पाद पुलिस ने उसे लाठियों से पीटा। जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ी व उसकी मौत हो गयी। ग्रामीणों के मुताबिक इसके बाद उत्पाद टीम करना गांव के रास्ते किनारे से निकल गयी। नवादा एसपी ने कहा कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों से उनकी बात हुई है। टीम उस इलाके में गई थी। वहां शराब भट्ठियों को ध्वस्त किया गया है। परंतु उत्पाद टीम द्वारा मारपीट की घटना से इनकार किया गया है। इधर, गांव में ग्रामीणों की भीड़ जुटी है। स्थानीय पुलिस ग्रामीणों के लगातार संपर्क में है।

वर्जन नारदीगंज के इचुआ गांव में एक युवक की मौत की सूचना पुलिस को शाम मिली। उत्पाद पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान मारपीट का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। पुलिस फोर्स व अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर भेजी जा रही है। मामला अनुसंधान का पार्ट है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा। -----अभिनव धीमान, नवादा एसपी। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)