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कर्ज से परेशान युवक ने जहर खाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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कड़ा धाम थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में कर्ज से परेशान एक 32 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की पत्नी और परिवार में दुख-दर्द का माहौल है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

कर्ज से परेशान युवक ने जहर खाकर दी जान

कड़ा धाम थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में शुक्रवार को कर्ज से परेशान एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मंझनपुर स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान शाम करीब पांच बजे उसकी मौत हो गई। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। इस्माइलपुर निवासी रमेश सरोज (32) पुत्र स्व. पितई सरोज मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मंझनपुर स्थित निजी अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी।

रमेश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सोनावती का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि रमेश की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी और उसकी छह महीने की एक छोटी बच्ची भी है। परिजनों का कहना है कि रमेश पर कर्ज था। शुक्रवार को उसे किसी व्यक्ति को रुपये देने थे। रुपये की व्यवस्था न हो पाने के कारण वह तनाव में था। इसी कारण उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालांकि, पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

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