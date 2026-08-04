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ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र में 38 वर्षीय ग्रीस कुमार की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह बाजार के लिए घर से निकला था। ट्रैक पर शव देखने के बाद राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिवार में कोहराम मच गया।

ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत

अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के दाऊदखां फाटक के पास रविवार को ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। वह घर से बाजार के लिए निकला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव चिरौलिया निवासी ग्रीस कुमार (38) पुत्र गजाधर सिंह मजदूरी करता था। परिवार में तीन बेटियां हैं। परिजनों के अनुसार रविवार शाम को वह घर से बाजार के लिए निकला था। रास्ते में दाऊदखां फाटक के पास ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। ट्रैक पर शव पड़ा देख राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई।

जेब में मिले कागजात के आधार पर पुलिस ने संपर्क किया तो परिजन आ गए। परिजनों ने शव की शिनाख्त ग्रीस के रूप में कर ली। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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