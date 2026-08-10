मनबढ़ों की पिटाई से घायल युवक की मौत

सिकरारा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के गनापुर गांव में तीन दिन पहले मनबढ़ों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक की शनिवार की रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर चिकित्सक उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। गांव निवासी हंसराज उर्फ सोनू प्रजापति ने तहरीर में बताया कि उनका छोटा बेटा 20 वर्षीय अर्जुन गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे दोस्त लवकुश सरोज और रतन सरोज के साथ बाइक से घर लौट रहा था।

पांडेयपुर गांव के पास पुरानी रंजिश को लेकर विनय कुमार यादव और सतीश यादव ने उसे रोक लिया और लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। सिर, गर्दन समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। परिजन उसे सीएचसी मड़ियाहूं ले गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शनिवार शाम हालत बिगड़ने पर बीएचयू ले जाने की तैयारी के दौरान उसकी मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर सीओ सदर परमानन्द कुशवाहा और एसओ विश्वनाथ प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। कार्रवाई का आश्वासन देकर शव मर्चरी भेजवाया गया। रात में ही पिता की तहरीर पर विनय यादव और सतीश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रविवार को पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कराई।