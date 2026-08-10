Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मनबढ़ों की पिटाई से घायल युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

गनापुर गांव में तीन दिन पहले मनबढ़ों द्वारा पिटाई से घायल युवक अर्जुन की शनिवार रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। युवक पुरानी रंजिश के कारण पिटाई का शिकार बना।

मनबढ़ों की पिटाई से घायल युवक की मौत

सिकरारा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के गनापुर गांव में तीन दिन पहले मनबढ़ों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक की शनिवार की रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर चिकित्सक उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। गांव निवासी हंसराज उर्फ सोनू प्रजापति ने तहरीर में बताया कि उनका छोटा बेटा 20 वर्षीय अर्जुन गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे दोस्त लवकुश सरोज और रतन सरोज के साथ बाइक से घर लौट रहा था।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: मनबढ़ों की पिटाई से घायल युवक की मौत

पांडेयपुर गांव के पास पुरानी रंजिश को लेकर विनय कुमार यादव और सतीश यादव ने उसे रोक लिया और लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। सिर, गर्दन समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। परिजन उसे सीएचसी मड़ियाहूं ले गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शनिवार शाम हालत बिगड़ने पर बीएचयू ले जाने की तैयारी के दौरान उसकी मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर सीओ सदर परमानन्द कुशवाहा और एसओ विश्वनाथ प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। कार्रवाई का आश्वासन देकर शव मर्चरी भेजवाया गया। रात में ही पिता की तहरीर पर विनय यादव और सतीश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रविवार को पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कराई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Death Jaunpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।