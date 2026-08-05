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सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में युवा संवाद कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डॉ. कमल शिवकांत हरि ने नागरिक कर्तव्यों, आत्मनिर्भरता, और अनुशासन पर जोर दिया। 300 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व और संस्कार विकसित करना था।

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में युवा संवाद कार्यक्रम

दुमका, प्रतिनिधि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दुमका में सोमवार को युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय नागरिक कर्तव्य और स्व-आधारित जीवन रखा गया था। कार्यक्रम का नेतृत्व राहुल नंदी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉ. कमल शिवकांत हरि, सहायक प्राध्यापक, एस.पी. कॉलेज, दुमका रहे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य कुमार विमलेश ने किया। कक्षा 5 से 10 तक के लगभग 300 छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। डॉ. कमल शिवकांत हरि ने कहा कि राष्ट्र की शक्ति जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों से बनती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करने, स्वच्छता, अनुशासन, समय प्रबंधन और राष्ट्रीय एकता अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने स्व-आधारित जीवन पर कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक सक्षम होना नहीं, बल्कि स्वयं निर्णय लेना और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना है। उन्होंने मोबाइल के सीमित उपयोग और पढ़ाई, खेल, योग पर ध्यान देने की सलाह दी। प्रधानाचार्य विमलेश ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में नेतृत्व और संस्कार विकसित करते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और नागरिक कर्तव्य पालन के संकल्प के साथ हुआ।

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