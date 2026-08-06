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नशीले पदार्थ का सेवन करने से कांवड़िये की हालत बिगड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली में एक युवक कांवड़िये की हालत नशीले पदार्थ के सेवन के बाद बिगड़ गई। हरियाणा के पानीपत निवासी वंश 29 जुलाई को हरिद्वार कांवड लेने गया था। मंगलवार रात कुछ युवकों ने उसे नशा करा दिया। पुलिस ने उसे शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है।

नशीले पदार्थ का सेवन करने से कांवड़िये की हालत बिगड़ी

शामली। नशीले पदार्थ का सेवन करने से युवक कांवड़िये की हालत बिगड गई, जिसके बाद कांवड़िये को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के पानीपत निवासी वंश गत 29 जुलाई को हरिद्वार कांवड लेने के लिए गया था। बताया जाता है कि गत मंगलवार देर रात्रि कुछ युवकों ने वंश को नशीले पदार्थ का सेवन करा दिया, जिसके बाद कांवडिये की हालत बिगड गई। आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने कांवडिये को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको धीरे धीरे आराम मिल रहा है।

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