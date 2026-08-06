नशीले पदार्थ का सेवन करने से कांवड़िये की हालत बिगड़ी
शामली में एक युवक कांवड़िये की हालत नशीले पदार्थ के सेवन के बाद बिगड़ गई। हरियाणा के पानीपत निवासी वंश 29 जुलाई को हरिद्वार कांवड लेने गया था। मंगलवार रात कुछ युवकों ने उसे नशा करा दिया। पुलिस ने उसे शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है।
शामली। नशीले पदार्थ का सेवन करने से युवक कांवड़िये की हालत बिगड गई, जिसके बाद कांवड़िये को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के पानीपत निवासी वंश गत 29 जुलाई को हरिद्वार कांवड लेने के लिए गया था। बताया जाता है कि गत मंगलवार देर रात्रि कुछ युवकों ने वंश को नशीले पदार्थ का सेवन करा दिया, जिसके बाद कांवडिये की हालत बिगड गई। आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने कांवडिये को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको धीरे धीरे आराम मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें