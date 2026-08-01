लखीसराय: नशा मुक्ति युवा दिवस की तैयारियां पूरी, एक लाख से अधिक लोगों को दिलाई जाएगी नशामुक्ति की शपथ

लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट जिले में रविवार को आयोजित होने वाले नशा मुक्ति युवा दिवस को लेकर शनिवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिला पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने बताया कि रविवार को मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यव्यापी नशा मुक्ति युवा कोर संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत जिले में एक लाख से अधिक लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, युवा क्लबों, योग संस्थाओं, औद्योगिक संगठनों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, नगर परिषद, प्रखंड कार्यालयों, पुलिस बल, एसएसबी के जवानों तथा अन्य सरकारी कर्मियों को भी अभियान से जोड़ते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डीएम ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आकर्षक सजावट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पेयजल, साफ-सफाई तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों से कहा गया कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है और इसमें सभी विभागों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, आपदा प्रभारी शशि कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी मृणाल रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम, जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक अनीता कुमारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।