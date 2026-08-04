विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का संदेश

नैनीताल, संवाददाता। पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें नैनीताल जिले के करीब 10 विद्यालयों के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।शुभारंभ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. सूर्य प्रकाश ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक दायित्व की भावना को सशक्त बनाते हैं। मुख्य वक्ता एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के यूथ आइकॉन सोमेश शर्मा ने युवाओं से माय भारत मंच से जुड़कर सामाजिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्या ने कहा कि जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता युवाओं की जागरूकता का प्रमाण है।