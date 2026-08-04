विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का संदेश
नैनीताल में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के करीब 10 विद्यालयों के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता सोमेश शर्मा ने युवाओं से सामाजिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। विधायक सरिता आर्या ने विद्यार्थियों की सहभागिता की सराहना की।
नैनीताल, संवाददाता। पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें नैनीताल जिले के करीब 10 विद्यालयों के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।शुभारंभ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. सूर्य प्रकाश ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक दायित्व की भावना को सशक्त बनाते हैं। मुख्य वक्ता एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के यूथ आइकॉन सोमेश शर्मा ने युवाओं से माय भारत मंच से जुड़कर सामाजिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्या ने कहा कि जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता युवाओं की जागरूकता का प्रमाण है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट ने युवाओं की भागीदारी को देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। यहां एनएसएस प्रभारी रजत कुमार, डॉ. ललित पांडे, प्रो. जगमोहन सिंह नेगी, शैक्षिक प्रभारी उमेश, माधव, लक्ष्मी नारायण, दिव्यम, सौरभ आदि रहे।
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