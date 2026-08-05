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छात्र आंदोलन के समर्थन में रांची पहुंचे खूंटी युवा कांग्रेसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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खूंटी जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष आमिर हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता रांची पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। धरनास्थल पर छात्रों से मुलाकात कर बिस्किट और पेयजल वितरित किया। हुसैन ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकारों और रोजगार के लिए संघर्ष करती रहेगी।

छात्र आंदोलन के समर्थन में रांची पहुंचे खूंटी युवा कांग्रेसी

खूंटी, प्रतिनिधि। जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों को लेकर रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में बुधवार को खूंटी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आमिर हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता रांची पहुंचे। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरनास्थल पर आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया और बिस्किट और पेयजल का वितरण किया। आमिर हुसैन ने कहा कि छात्रों की हर न्यायोचित लड़ाई में कांग्रेस और युवा कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच में की जा रही कार्रवाई सकारात्मक है, लेकिन पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए।

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दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो तथा किसी भी निर्दोष अभ्यर्थी के भविष्य के साथ अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकार, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। 

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