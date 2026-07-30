कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें: जोशी
यूथ कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया। मुख्य अतिथि स्वाती जोशी ने चुनावों की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा की।
देवेंद्र, बागेश्वर। आगामी चुनावों को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन की मजबूती तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने को कहा गया। गुरुवार को जिला कार्यालय में यूथ कांग्रेस की बैठक जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव स्वाती जोशी शामिल हुईं। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति और संगठन विस्तार पर मंथन किया गया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें