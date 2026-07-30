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कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें: जोशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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यूथ कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया। मुख्य अतिथि स्वाती जोशी ने चुनावों की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा की।

कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें: जोशी
कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें: जोशी

देवेंद्र, बागेश्वर। आगामी चुनावों को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन की मजबूती तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने को कहा गया। गुरुवार को जिला कार्यालय में यूथ कांग्रेस की बैठक जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव स्वाती जोशी शामिल हुईं। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति और संगठन विस्तार पर मंथन किया गया।

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