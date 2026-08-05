युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, उदय भानु चिब और पारस शुक्ला ने दी गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश पश्चिम युवा कांग्रेस ने छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए रामपुर में विशाल प्रदर्शन किया। युवक नेताओं ने गांधी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और पुलिस के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर जोर देते हुए कहा कि आंदोलन जारी रहेगा।
रामपुर। छात्रों के अधिकारों की रक्षा और उन पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पश्चिम युवा कांग्रेस ने रामपुर में विशाल प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन का प्रारंभ
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, राष्ट्रीय सचिव विशाल चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी समाधि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर और माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के सत्य,अहिंसा और लोकतांत्रिक संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाई।
पुलिस के खिलाफ आंदोलन
गांधी समाधि से शुरू हुआ जुलूस जैसे ही आगे बढ़ा, पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला सहित कई वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी गिरफ्तारी दी।
नेताओं की बातें
इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, भारतीय युवा कांग्रेस छात्रों के अधिकारों, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक छात्रों के साथ हो रहा अन्याय और अत्याचार समाप्त नहीं होता, तब तक युवा कांग्रेस का आंदोलन थमेगा नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला ने स्पष्ट किया कि युवा कांग्रेस छात्रों की आवाज को किसी भी कीमत पर दबने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पश्चिम युवा कांग्रेस छात्रों के हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में ऐसे ही जनआंदोलन खड़े किए जाएंगे।
कार्यकर्ताओं की उपस्थिति
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पश्चिम युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्सलान खान, जिला अध्यक्ष आरिफ अल्वी, विधानसभा अध्यक्ष यासिर खान, पूर्व विधायक संजय कपूर, पूर्व जिला अध्यक्ष नुमान खान, मेहरबान अली खान, प्रदेश उपाध्यक्ष अयान अली खान, अवनीत बसोया, शादाब अब्बासी, एहसान साहिल, अर्सल अहमद, फिरोज़ खान, मुश्ताक अली खान, रवि कुमार और मुख्तार समेत सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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