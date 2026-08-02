सांसद के बयान पर बिफरे युवा कांग्रेसी
वाराणसी में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पं. नेहरू पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने सांसद की फोटो गटर में डालकर प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई, और कांग्रेस ने सांसद की संसद सदस्यता खत्म करने का आग्रह किया।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अभद्र टिप्पणी पर युवा कांग्रेसियों ने शनिवार को तीखा विरोध जताया। महानगर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद की फोटो गटर में डालकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि देश की संसद में भारतरत्न और पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन में प्रदेश सह प्रभारी नरसिम्हा यादव मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल से युवाओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। नेतृत्व कर रहे महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चंचल शर्मा ने कहा कि निशिकांत दुबे की संसद सदस्यता खत्म की जाए।
साथ ही वह देश की जनता से माफी मांगें। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। उनके विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का अपमान है। कार्यक्रम में अनुपम राय, ओम शुक्ला, धीरज सोनकर, विनीत चौबे, मो. जीशान, अश्विनी यादव, उत्कर्ष पांडेय, आशुतोष श्रीवास्तव, सुजान ख़ान, सूरज यादव, जमाल अहमद, सिद्धार्थ केशरी, सोनू तिवारी आदि उपस्थित रहे।
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