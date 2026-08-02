Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सांसद के बयान पर बिफरे युवा कांग्रेसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पं. नेहरू पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने सांसद की फोटो गटर में डालकर प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई, और कांग्रेस ने सांसद की संसद सदस्यता खत्म करने का आग्रह किया।

सांसद के बयान पर बिफरे युवा कांग्रेसी

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अभद्र टिप्पणी पर युवा कांग्रेसियों ने शनिवार को तीखा विरोध जताया। महानगर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद की फोटो गटर में डालकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि देश की संसद में भारतरत्न और पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन में प्रदेश सह प्रभारी नरसिम्हा यादव मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल से युवाओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। नेतृत्व कर रहे महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चंचल शर्मा ने कहा कि निशिकांत दुबे की संसद सदस्यता खत्म की जाए।

ये भी पढ़ें:परशुराम सेना ने किया सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन

साथ ही वह देश की जनता से माफी मांगें। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। उनके विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का अपमान है। कार्यक्रम में अनुपम राय, ओम शुक्ला, धीरज सोनकर, विनीत चौबे, मो. जीशान, अश्विनी यादव, उत्कर्ष पांडेय, आशुतोष श्रीवास्तव, सुजान ख़ान, सूरज यादव, जमाल अहमद, सिद्धार्थ केशरी, सोनू तिवारी आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Lucknow News: राहुल-पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन: हिंदुवादी नेता का ऐलान- पप्पू का सिर लाने वाले को 51 लाख का इनाम, लखनऊ में पुतला फूंका
ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव का किया पुतला हदन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Nishikant Dubey Varanasi Latest News Varanasi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।