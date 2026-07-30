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युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित

युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में केरल हाउस से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च निकाला।

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उदाहरण और मांगें

प्रदर्शन के दौरान उदय भानु चिब ने कहा कि छात्रों पर कथित बल प्रयोग के मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि छात्रों पर पैलेट गन और घातक बल का इस्तेमाल गृह मंत्री के निर्देश पर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और यदि उनकी जानकारी के बिना ऐसा हुआ है तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

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संगठन की स्थिति

चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस छात्रों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने लोकसभा में गृह मंत्री की मौजूदगी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें सदन में आकर इस मामले पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।

आंदोलन जारी रहेगा

युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने, मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। संगठन ने कहा कि मांगें पूरी होने तक उसका आंदोलन जारी रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

युवा कांग्रेस ने किसकी मांग की?
युवा कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।
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