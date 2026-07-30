तेलंगना के कोल्हापुर में खामपार के युवक ने लगा ली फांसी

एक युवक ने तेलंगाना के कोल्हापुर में कंपनी के आवासीय कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। दीपक गुप्ता, जो मेघा इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत था, ने ड्यूटी के बाद आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है जबकि परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। खामपार थाना क्षेत्र के खामपार पांडेय टोला निवासी एक युवक ने तेलंगाना के कोल्हापुर में कंपनी के आवासीय कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही युवक के घर में कोहराम मच गया।

जानकारी जानकारी के अनुसार खामपार पांडेय टोला निवासी दीपक गुप्ता(20) पुत्र रामविलास गुप्ता लगभग चार सप्ताह पूर्व तेलंगाना के कोल्हापुर स्थित मेघा इंजीनियरिंग कंपनी में ऑपरेटर के पद पर कार्य करने गया था। परिजनों के मुताबिक सोमवार की रात ड्यूटी करने के बाद वह मंगलवार सुबह कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए कमरे पर पहुंचा। इसी दौरान उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर कंपनी के कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ ही हैदराबाद में कार्यरत मृतक के बड़े भाई कृष्णा गुप्ता को सूचना दी।

पुलिस जांच अगले दिन कृष्णा गुप्ता कोल्हापुर पहुंचा और संबंधित थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। कृष्णा गुप्ता ने परिजनों से बातचीत में बताया कि घटना के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही आत्महत्या की वजह सामने आ सकेगी। उन्होंने बताया कि शव गांव कब पहुंचेगा, इसकी भी अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली है। मृतक के पिता रामविलास गुप्ता गांव-गांव घूमकर फेरी के माध्यम से कपड़ा बेचने का काम करते है। दो भाइयों में दीपक सबसे छोटा था। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।