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गले में फांसी का फंदा, आंखों में आंसू.. मेरा यार, मेरा प्यार और परिवार खुश रहे.. कह दे दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक युवक ने सोशल मीडिया पर 38 सेकंड का वीडियो बनाकर फांसी लगा ली। वीडियो में युवक ने अकेलेपन का जिक्र किया और अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया। उसके इस कदम से परिवार में शोक की लहर फैल गई।

गले में फांसी का फंदा, आंखों में आंसू.. मेरा यार, मेरा प्यार और परिवार खुश रहे.. कह दे दी जान

हमीरपुर। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में रहकर प्राइवेट ड्राइवर की नौकरी कर रहे जनपद के थाना बिवांर के अतरार गांव के युवक ने सोशल मीडिया में 38 सेकेंड का वीडियो बनाकर फांसी लगा ली। वीडियो बनाते समय युवक के गले में फांसी का फंदा पड़ा था। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान नहीं करता है। अमित ने बीते बुधवार की रात अपनी इंस्टाग्राम आईडी में फांसी लगाने से पूर्व वीडियो बनाकर अपलोड किया। 35 सेकेंड के वीडियो में अमित कह रहा है कि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है।

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आखिरी में वह कहता है कि मेरा यार, मेरा प्यार, परिवार खुश रहे। अमित के आत्महत्या करने की खबर से उसके परिवार में कोहराम मच गया।

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