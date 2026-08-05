वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी भी युवक को पीटते दिखे
गांव टपुआ में युवक और डायल-112 पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वीडियो में युवक को पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते हुए दिखाया गया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, और यदि कोई पुलिसकर्मी ने नियमों का उल्लंघन किया, तो कार्रवाई की जाएगी।
गांव टपुआ में डायल-112 पुलिस टीम और युवक के बीच हुई झड़प का मामले में अब नया मोड़ ले चुका है। पुलिस ने युवक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने, सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बुधवार को घटना से संबंधित एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पहले एक पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर घुमाते हुए जमीन पर गिराकर प्रहार करता है। इसके कुछ ही क्षण बाद युवक गुस्से में पुलिस की पीआरवी गाड़ी पर पथराव करता दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो में घटना का केवल एक हिस्सा ही दिखा है। साथ ही यह स्पष्ट नहीं होता कि इससे पहले क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसी वजह से पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की क्रमवार जांच कर रही है। तीन दिन पहले पुलिस पर हमला करने के मामले में दरोगा शेर सिंह ने आरोपी प्रशांत कुमार निवासी टपुआ के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी मामले में वीडियो सामने आया है。
पुलिस की रिपोर्ट और जांच प्रक्रिया
एसपी सिटी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। इस मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है और विवेचना जारी है। वायरल वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। यदि जांच के दौरान यह सामने आता है कि किसी पुलिसकर्मी ने युवक के साथ नियमों के विपरीत मारपीट की है, तो संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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