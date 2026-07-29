जयेश मिश्रा बने शतरंज के राज्य चैंपियन
दरभंगा के युवा शतरंज खिलाड़ी जयेश मिश्रा ने सीतामढ़ी में आयोजित राज्य स्तरीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में अंडर-17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब जीता। जयेश ने सभी नौ मुकाबले खेले और अपराजित रहते हुए पहले स्थान पर रहे। इस जीत से उनकी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में भी वृद्धि हुई।
दरभंगा, नगर संवाददाता। जिले के युवा शतरंज खिलाड़ी जयेश मिश्रा ने सीतामढ़ी के पुनोरा धाम में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता (सब जूनियर) के अंडर-17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। 25 से 29 जुलाई तक चली प्रतियोगिता में जयेश ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया और अपराजित रहते हुए बिहार के नए शतरंज चैंपियन बने गए। जयेश ने कुल नौ मुकाबले खेले, जिनमें छह में जीत दर्ज की, जबकि तीन मुकाबले ड्रॉ रहे। लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ उनकी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में भी 32 अंकों का इजाफा हुआ है।
इससे पहले वे सब जूनियर विजेता बने थे और विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर किलकारी दरभंगा और बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं।जयेश ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने पिता सुशांत कुमार, माता मेनका कुमारी एवं प्रशिक्षक साकेत कुमार चौधरी के मार्गदर्शन को दिया। किलकारी दरभंगा के खिलाड़ी अनुभव मिश्र ने भी दमदार खेल दिखाते हुए पांचवा स्थान प्राप्त किया और अपनी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में 40 अंकों की बढ़ोतरी की।
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