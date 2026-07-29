Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयेश मिश्रा बने शतरंज के राज्य चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

दरभंगा के युवा शतरंज खिलाड़ी जयेश मिश्रा ने सीतामढ़ी में आयोजित राज्य स्तरीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में अंडर-17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब जीता। जयेश ने सभी नौ मुकाबले खेले और अपराजित रहते हुए पहले स्थान पर रहे। इस जीत से उनकी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में भी वृद्धि हुई।

जयेश मिश्रा बने शतरंज के राज्य चैंपियन

दरभंगा, नगर संवाददाता। जिले के युवा शतरंज खिलाड़ी जयेश मिश्रा ने सीतामढ़ी के पुनोरा धाम में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता (सब जूनियर) के अंडर-17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। 25 से 29 जुलाई तक चली प्रतियोगिता में जयेश ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया और अपराजित रहते हुए बिहार के नए शतरंज चैंपियन बने गए। जयेश ने कुल नौ मुकाबले खेले, जिनमें छह में जीत दर्ज की, जबकि तीन मुकाबले ड्रॉ रहे। लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ उनकी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में भी 32 अंकों का इजाफा हुआ है।

इससे पहले वे सब जूनियर विजेता बने थे और विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर किलकारी दरभंगा और बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं।जयेश ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने पिता सुशांत कुमार, माता मेनका कुमारी एवं प्रशिक्षक साकेत कुमार चौधरी के मार्गदर्शन को दिया। किलकारी दरभंगा के खिलाड़ी अनुभव मिश्र ने भी दमदार खेल दिखाते हुए पांचवा स्थान प्राप्त किया और अपनी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में 40 अंकों की बढ़ोतरी की।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Darbhanga News Darbhanga Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।