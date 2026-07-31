पैसेंजर ट्रेन के आगे बैठ युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

आधे घंटे तक रेल परिचालन बना रहा बाधित... जानकारी के मुताबिक बरौनी जंक्शन से बरौनी समस्तीपुर मेमो ट्रेन खुलकर जैसे ही पश्चिमी गुमटी पहुंचने वाली थी कि

बरौनी, निज संवाददाता। बरौनी तेघड़ा रेलखंड के गुमटी संख्या 7 बी के निकट शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर बैठ एक युवक ने लगभग आधे घंटे से अधिक जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान रेल परिचालन लगभग आधे घंटे तक बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक बरौनी जंक्शन से बरौनी समस्तीपुर मेमो ट्रेन खुलकर जैसे ही पश्चिमी गुमटी पहुंचने वाली थी कि लोको पायलेट की नजर रेलवे ट्रैक पर बैठे युवक पर पड़ी।

घटना का विवरण लोको पायलेट ने सूझ बुझ से ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। उसके बाद भी युवक ट्रेन के इंजन के सामने ही बैठा रहा। इतना ही नहीं बैठ कर बिस्कुट खाता रहा। उसके बाद कभी इंजन पर तो कभी कोच में चढ़ने लगा। ट्रेन बरौनी जंक्शन से खुलने के कारण धीमी गति से थी, अगर ट्रेन स्पीड में होती तो कोई बड़ी घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता था। लोको पायलट ने वाकी टॉकी से इसकी सूचना रेल के स्थानीय वरीय अधिकारियों को दी।

स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की जबरदस्त भीड़ मौके पर जुट गई। कई लोगों ने मोबाइल से इस घटना की वीडियो भी बनाई। घटना की सूचना लगते ही आरपीएफ ने युवक को हिरासत लिया और आरपीएफ पोस्ट बरौनी ले गई। इसके बाद रेल परिचालन शुरू हो सका। इस दौरान बरौनी-समस्तीपुर मेमो व नमो भारत का परिचालन बाधित रहा। लगभग 27 वर्षीय युवक की पहचान अररिया निवासी सहनबाज आलम के रुप में हुई है। युवक दिखने में अर्धविक्षिप्त दिख रहा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर लोकेश साव ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। रिपोर्टर:अमित मिश्र