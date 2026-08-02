नानी को कांवड़ में बैठाकर ला रहे युवक

नानी को कांवड़ में बैठाकर ला रहे युवक
मोदीनगर में चार युवक अपनी 75 वर्षीय नानी को कांवड़ में बैठाकर ला रहे हैं। नानी की इच्छा को पूरा करने के लिए, उन्होंने यह अद्भुत कदम उठाया। वे हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं और मोदीनगर में पहुंचे तो वहां भीड़ जुट गई। उनका अगला पड़ाव मुरादनगर होगा।
मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर कांवड़ियों को सैलाब उमड़ रहा है। नोएडा निवासी चार युवक अपनी 75 वर्षीय नानी को कांवड़ में बैठाकर ला रहे है। उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। रविववार शाम को वह मोदीनगर से निकले तो उनका स्वागत किया गया। नोएडा सेक्टर 63 निवासी हिंमाशु चौहान, प्रिंस राघव, देव और कृष्णा रावली अपनी 75 वर्षीय नानी को लेकर हरिद्वार पहुंचे। वह हरिद्वार से कांवड़ में बैठाकर उन्हें ला रहे है। हिंमाशु चौहान ने बताया कि नानी की इच्छा थी कि वह भी कांवड़ लाए, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य के कारण ऐसा ना हो सका।
इसलिए नातियों ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर लाने का फैसला किया। हिंमाशु ने बताया कि मेरीमां उर्मिल की मां रूपा रानी देवी है। उन्होने बताया कि गत 19 जुलाई को हरिद्वार से कांवड़ उठाई थी। वह रोजाना दस किलोमीटर पैदल चलते है। उनके साथ पूरा परिवार चल रहा है। रविवार शाम छह बजे वह मोदीनगर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। प्रिंस राघव ने बताया कि एक साथ दो लोग कांवड़ उठाते है। उन्होने बताया कि दस जुलाई तक नोएडा पहुंच जाएंगे। रूपा रानी ने बताया कि घर की शांति के लिए कांवड़ लेकर आ रही हूं। बच्चे की वजह से हरिद्वार भी देख लिया और नजारा देखती आ रही हूं। उनका कहना है कि भगवान हर किसी को मेरे जैसे नातिन दे। अब उनका अगला पड़ाव मुरादनगर होगा।
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