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नशा मुक्ति के लिए विद्यार्थियों ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एनएसएस के अंतर्गत नशा मुक्ति विषय पर आशुभाषण प्रतियोगिता और शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रो. राजेश कुमार गर्ग थे और अध्यक्षता प्रो. रेनु जौहरी ने की। प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. कविता सिंह और डॉ. शीलू कच्छप ने किया।

नशा मुक्ति के लिए विद्यार्थियों ने ली शपथ

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में ‘विकसित युवा भारत अभियान’ के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र विभाग में सोमवार को नशा मुक्ति विषय पर आशुभाषण प्रतियोगिता और शपथ ग्रहण हुआ।मुख्य अतिथि एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक प्रो. राजेश कुमार गर्ग रहे, जबकि अध्यक्षता प्रो. रेनु जौहरी ने की। प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. कविता सिंह और डॉ. शीलू कच्छप ने किया। संचालन डॉ. संगीता सिंह ने किया।

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