खूंटी, संवाददाता। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माई भारत), खूंटी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (बालिका), खूंटी में ''नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत'' अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमोद राम एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) काननबाला तिर्की ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की शपथ लेते हुए स्वयं जागरूक नागरिक बनने तथा समाज में नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित करने का संकल्प लिया। प्रतियोगिता के अंतर्गत नृत्य, संगीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, वाद-विवाद, स्लैम पोएट्री, स्लोगन लेखन एवं रील निर्माण सहित कुल आठ विधाओं का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माई भारत की उप निदेशक श्वेता सिंह ने माई भारत पोर्टल की उपयोगिता एवं युवाओं के लिए उपलब्ध विविध अवसरों की जानकारी देते हुए कहा कि यह मंच युवाओं को स्वयंसेवा, नेतृत्व विकास, कौशल संवर्धन, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी प्रतिभाओं को निखारने तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही सघन पंजीकरण अभियान के तहत सभी युवाओं से माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की। कार्यक्रम का समापन विजेताओं के सम्मान तथा नशा मुक्त, स्वस्थ एवं विकसित भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में कस्तूरबा गांधीबालिका विद्यालय मुरहू ने प्रथम, निर्मला हाई स्कूल, डोरमा ने द्वितीय एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (बालिका), खूंटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। नुक्कड़ नाटक में प्रथम स्थान मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (बालिका), खूंटी; द्वितीय स्थान जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, खूंटी, एवं तृतीय स्थान निर्मला हाई स्कूल, डोरमा ने हासिल किया। चित्रकला प्रतियोगिता में उर्सुलाइन गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा संध्या कुमारी ने प्रथम, अंकिता कुमारी ने द्वितीय एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, खूंटी की छात्रा सोनाली कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वाद-विवाद प्रतियोगिता में बिरसा कॉलेज की छात्रा शालिनी कुमारी प्रथम, उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स, खूंटी की छात्रा रिंशी कुमारी द्वितीय एवं सेंट अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, तोरपा की छात्रा साहिस्ता परवीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्लैम पोएट्री में सिद्धांत नायक ने प्रथम, आशिक कुमारी ने द्वितीय एवं सृष्टि कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्लोगन लेखन में शांति भेंगरा प्रथम, पुष्पा मुंडा द्वितीय एवं अनीशा तिर्की ने तृतीय स्थान हासिल किया।