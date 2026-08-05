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स्वस्थ व नशामुक्त समाज सशक्त राष्ट्र की मजबूत नींव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान' का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पौधारोपण एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्रों ने नशे के दुष्प्रभावों और नशामुक्ति के उपायों को प्रस्तुत किया। डॉ. कोमल ने नशामुक्त समाज के निर्माण पर जोर दिया।

स्वस्थ व नशामुक्त समाज सशक्त राष्ट्र की मजबूत नींव

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में बुधवार को नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान का शुभारंभ हुआ। शासन द्वारा संचालित एनकॉर्ड और तीन वर्षीय कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत विविध रचनात्मक गतिविधियां की गई। कार्यक्रम के प्रथम दिन मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल परिसर स्थित 200 शैय्या अस्पताल के सामने टीबी चेस्ट विभाग के सह-आचार्य डॉ. कोमल के संयोजन में पौधारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज ही एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की मजबूत नींव है। युवा पीढ़ी को नशे के कुचक्र से दूर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान के तहत बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए एक पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया।छात्रों

ने अपने पोस्टरों के माध्यम से नशे के गंभीर शारीरिक, मानसिक दुष्प्रभावों, इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों, नशामुक्ति के व्यावहारिक उपायों और संदेशों को अत्यंत प्रभावशाली एवं रचनात्मक रूप से प्रदर्शित किया।

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