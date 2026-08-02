युवाओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का लिया संकल्प
जैदपुर के संत कवि बाबा बैजनाथ महाविद्यालय में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना और नशामुक्त भारत के लिए संकल्प लिया। प्राचार्य ने युवाओं को नशे से दूर रहने और जीवन के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया।
जैदपुर। क्षेत्र के हरख स्थित संत कवि बाबा बैजनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना तथा नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के स्मार्ट कक्ष में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इस मौके पर प्राचार्य प्रो. डॉ.राजेश कुमार चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा वर्ग को नशे से दूर रहकर अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।
कार्यक्रम के संयोजक डॉ. अजीत कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।
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