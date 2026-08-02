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नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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धामपुर, संवाददाता।ग्री कॉलेज में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का आयोजन किया गया। जिसमें रासेयो के स्वयंसेवकों सहित कॉलेज के अन्य छात

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का लिया संकल्प

आरएसएम डिग्री कॉलेज में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का आयोजन किया गया। जिसमें रासेयो के स्वयंसेवकों सहित कॉलेज के अन्य छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पीएम मोदी का लाइव प्रसारण सुना। नशामुक्त भारत के निर्माण की शपथ ली। महाविद्यालय परिसर में ‘नशे को कहें ना, जिंदगी को कहें हाँ’ जैसे नारों के माध्यम से जन-जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में प्राचार्या प्रो. रश्मि शर्मा रावल, डॉ. देवेश पाठक, डॉ. कौशिक प्रसाद, डॉ. विवेक यादव, डॉ. आकाश रहे।

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