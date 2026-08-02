नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प का चला अभियान

भदोही, संवाददाता। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय भदोही में रविवर को राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर्स-रेंजर्स के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजित हुआ। कालेज में सुबह 10:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण देखा व सुना। प्राध्यापकों-कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्ति की शपथ लेकर नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता दर्ज कराने का संकल्प लिया। ​सीधे प्रसारण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए युवा शक्ति का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं नशा मुक्त होना अनिवार्य है।