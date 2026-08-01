प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ आज शुरू होगा नशामुक्त युवा संकल्प अभियान

छपरा में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान को जनभागीदारी के साथ जनआंदोलन में बदलने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अभियान के सफल संचालन की दिशा में निर्देश दिए और सभी कॉलेजों में युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य पर जोर दिया।

नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान को जनआंदोलन बनाने पर जोर नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिले में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान को जनभागीदारी के साथ व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी तेज हो गई है।

अभियान की दिशा में बैठक शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अभियान के सफल संचालन की रूपरेखा तय की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि विकसित भारत के निर्माण में नशामुक्त, जागरूक और सकारात्मक सोच वाले युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में रविवार को आयोजित होने वाले अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

युवाओं को जागरूक करना जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के संबोधन का सामूहिक प्रसारण सुनने के बाद सभी स्थानों पर नशामुक्ति की शपथ दिलाई जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रखंड मुख्यालयों के कॉन्फ्रेंस कक्षों में कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिले के सभी 10 महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कराने तथा विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं राजेंद्र कॉलेज, छपरा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के आगमन को लेकर मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए।

आगे का रोडमैप जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों, पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन, जीविका समूहों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं, स्काउट एंड गाइड, स्वयंसेवी संगठनों तथा ब्रह्माकुमारी संस्थान सहित विभिन्न संगठनों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। उन्होंने जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को सभी कॉलेजों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रभारी जीविका को सभी बीपीएम के माध्यम से जीविका दीदियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं को जागरूक कर उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित शिक्षा, जीविका, समाज कल्याण, सूचना एवं जनसंपर्क समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.